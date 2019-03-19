На Урале судят главного фигуранта «дела решал», покрывавших наркомафию

Искандаряна считают «решалой» наркоторговцев ФОТО: Владимир Жабриков, «URA.RU»

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга состоялось первое судебное заседание по делу адвоката Бориса Искандаряна. На нем было заслушано обвинительное заключение, сообщает корреспондент «URA.RU».

По версии следствия, в 2017 году с наркотиками были задержаны Руслан Аминев и Яна Владимирова. Людмила Сосновских, которая была адвокатом первого, привлекла к делу Бориса Искандаряна. Он якобы узнал, что объем наркотических средств, с которыми были задержаны Аминев и Владимирова, небольшой и уголовного дела не будет. Следствие утверждает, что Искандарян потребовал через Сосновских 5 млн, чтобы не возбуждать уголовное дело. Хотя он знал заведомо, что никакого дела не будет. Ему передали деньги частями: сначала 2 млн, потом 500 тыс. руб и более миллиона рублей. После этого Искандарян был задержан.

Искандарян рассказал «URA.RU» свою версию случившегося. Он отмечает, что Сосновских действительно его привлекла по этому делу. «Сказала, это богатые люди, проси сколько хочешь, они сколько хочешь заплатят. Я попросил за свою работу 4 млн рублей», — рассказал собеседник. По его версии, Сосновских узнала, что уголовного дела в отношении Аминева и Владимировой не будет, а сам Искандарян был в неведении. Кроме того, он утверждает, что Аминев изначально заявление написал не на него, а на Сосновских. Она якобы заключила соглашение со следствием и, по его словам, обещала назвать реального организатора вымогательства в обмен на то, чтобы ее не посадили. Искандарян утверждает, что ничего не вымогал, а получал гонорар за свою работу.

Следующее заседание назначено на 3 апреля 10 часов утра. В этот день планируется допрос потерпевших.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Борис Искандарян был задержан в ночь на 29 октября 2017 года после обысков в его офисе и квартире. Адвоката обвиняют в том, что он якобы предложил задержанному наркоторговцу за пять миллионов рублей «решить» со следователем вопрос о невозбуждении уголовного дела. По версии следствия, через адвоката Людмилу Сосновских Искандарян успел получить от задержанного 2,5 млн рублей. Однако после этого Искандаряна задержали сотрудники ФСБ. Восемь месяцев адвокат просидел в СИЗО. 18 июля 2018 года его выпустили из изолятора под домашний арест.