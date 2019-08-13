Клиентов банков предупредили, что от нового вида мошенничества защититься нельзя

Россияне вряд ли смогут найти способ для защиты от нового вида обмана клиентов банков. Такое мнение «URA.RU» высказал хакер, специалист по информационной безопасности Александр Варской.
«Это довольно изощренный способ мошенничества, и придумать адекватную защиту от него будет довольно сложно, если не невозможно. То, что рядовые граждане могут как-то обезопасить себя от действий злоумышленников или, тем более, как-то защитить свое мобильное устройство — это иллюзия», — сообщил он в беседе с корреспондентом агентства.
Варской также уточнил, что еще опаснее для россиян может оказаться утечка данных банковских карт. По его словам, раньше в интернете появлялись лишь базы карт зарубежных банков. Теперь же, утверждает хакер, злоумышленники все чаще стали «сливать» в Сеть данные клиентов российских финорганизаций. Именно этого гражданам и стоит опасаться больше всего, заключает специалист.
Ранее сообщалось, что в России мошенники нашли новый способ обмана клиентов российских банков с помощью мобильного телефона. Преступники называются сотрудниками банка, но не просят предоставить персональные данные. Аферисты заявляют о попытке вывести средства со счета клиента в другом регионе. После этого клиента просят назвать устройство, с помощью которого он входит в личный кабинет. Узнав операционную систему, грабители предлагают отключить лишнюю ОС с помощью программы, которая в итоге позволяет злоумышленникам подключиться к смартфону от третьего лица и совершить любую операцию.