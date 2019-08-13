Клиентов банков предупредили о новом виде телефонного мошенничества

Телефонные мошенники нашли новый способ обмана клиентов банков. Его преимущество в том, что злоумышленникам не нужны конфиденциальные данные жертвы, а доказать факт взлома практически невозможно.
Звонящие представляются сотрудниками банка и говорят, что заметили подозрительную операцию в другом регионе. Получив подтверждение, что клиент не совершал никакие переводы, мошенники уверяют его в блокировке транзакции и предлагают при этом ради безопасности назвать им список устройств, которые имеют доступ к личному кабинету.
Далее злоумышленники узнают, какой операционной системой пользуется их жертва, после чего предлагают установить программу Teamviewer (удаленный доступ), пишет «Российская газета». Зная id клиента, мошенники могут зайти в его устройство и проводить любые операции. Доказать взлом в таком случае крайне сложно. По факту человек самостоятельно предоставил доступ к своему устройству третьим лицам.