12 августа 2019

Клиентов банков предупредили о новом виде телефонного мошенничества

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники общаются с жертвами от имени банкаФото: Анна Майорова © URA.RU

Телефонные мошенники нашли новый способ обмана клиентов банков. Его преимущество в том, что злоумышленникам не нужны конфиденциальные данные жертвы, а доказать факт взлома практически невозможно.

Звонящие представляются сотрудниками банка и говорят, что заметили подозрительную операцию в другом регионе. Получив подтверждение, что клиент не совершал никакие переводы, мошенники уверяют его в блокировке транзакции и предлагают при этом ради безопасности назвать им список устройств, которые имеют доступ к личному кабинету.

Далее злоумышленники узнают, какой операционной системой пользуется их жертва, после чего предлагают установить программу Teamviewer (удаленный доступ), пишет «Российская газета». Зная id клиента, мошенники могут зайти в его устройство и проводить любые операции. Доказать взлом в таком случае крайне сложно. По факту человек самостоятельно предоставил доступ к своему устройству третьим лицам.

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© Служба новостей «URA.RU»
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