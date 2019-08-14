Власти ХМАО отреагировали на слова о том, что Сургут — столица пыток

Власти ХМАО хотят разобраться в словах члена СПЧ Андрея Бабушкина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти ХМАО не согласны с репликой члена совета по правам человекам и развития гражданского общества при президенте РФ Андрея Бабушкина о том, что Сургут является столицей пыток. Об этом заявил первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов при подведении итогов заседания СПЧ в Сургуте, передает корреспондент «URA.RU».

«Я много слышал о Сургуте, например, что это столица российского труженика и так далее. Но вот с этим суждением я не могу согласиться. Здесь надо говорить аккуратно, потому что многие люди могут обидеться и расстроиться», — прокомментировал Шипилов. Он также добавил, что по всем заявлениям о насилии, о которых говорил правозащитник, нужно проводить разбирательства. Присутствовавшие на совещании силовики заверили, что такие служебные проверки будут ими инициированы.

Ранее «URA.RU» сообщало, что член СПЧ Бабушкин назвал Сургут столицей пыток из-за целого ряда обращений от пострадавших, которые поступили к нему за два дня пребывания в Югре в рамках выездного заседания совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ.