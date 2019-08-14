13 августа 2019
12 августа 2019

Власти ХМАО отреагировали на слова о том, что Сургут — столица пыток

© Служба новостей «URA.RU»
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Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, полицейские, арест, решетка, заключенный, скамья подсудимых, судебный пристав, подсудимый, полиция, вор в законе, конвой, шишканов олег, шишкан
Власти ХМАО хотят разобраться в словах члена СПЧ Андрея БабушкинаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти ХМАО не согласны с репликой члена совета по правам человекам и развития гражданского общества при президенте РФ Андрея Бабушкина о том, что Сургут является столицей пыток. Об этом заявил первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов при подведении итогов заседания СПЧ в Сургуте, передает корреспондент «URA.RU».

«Я много слышал о Сургуте, например, что это столица российского труженика и так далее. Но вот с этим суждением я не могу согласиться. Здесь надо говорить аккуратно, потому что многие люди могут обидеться и расстроиться», — прокомментировал Шипилов. Он также добавил, что по всем заявлениям о насилии, о которых говорил правозащитник, нужно проводить разбирательства. Присутствовавшие на совещании силовики заверили, что такие служебные проверки будут ими инициированы.

Ранее «URA.RU» сообщало, что член СПЧ Бабушкин назвал Сургут столицей пыток из-за целого ряда обращений от пострадавших, которые поступили к нему за два дня пребывания в Югре в рамках выездного заседания совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ.

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