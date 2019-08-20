ЦБ объяснил, как российским банкам удалось заработать триллион рублей

Российским банкам впервые удалось заработать 1,1 трлн рублей за семь месяцев 2019 года благодаря ряду факторов, говорится в отчете Центробанка «О развитии банковского сектора» за январь—июль.
«Динамика финансового результата в текущем году относительно предыдущего года в значительной мере обусловлена сокращением расходов на формирование резервов на возможные потери», — говорится в материалах ЦБ. Также снизилась доля убыточных организаций: из 464 банков прибыль показали 364 (79% против 71% годом ранее).
Активы банковского сектора при этом выросли на 1,6%, а рост в июле был максимальным в 2019 году — 1,1%. Приток вкладов от физических лиц составил 4,3% против 3% годом ранее.
В июле стало известно, что за половину текущего года банки заработали в полтора раза больше, чем годом ранее, напоминает