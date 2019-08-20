ЦБ объяснил, как российским банкам удалось заработать триллион рублей

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, банк россии, центральный банк россии
Центробанк отчитался о динамике в банковском сектореФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российским банкам впервые удалось заработать 1,1 трлн рублей за семь месяцев 2019 года благодаря ряду факторов, говорится в отчете Центробанка «О развитии банковского сектора» за январь—июль.

«Динамика финансового результата в текущем году относительно предыдущего года в значительной мере обусловлена сокращением расходов на формирование резервов на возможные потери», — говорится в материалах ЦБ. Также снизилась доля убыточных организаций: из 464 банков прибыль показали 364 (79% против 71% годом ранее).

Активы банковского сектора при этом выросли на 1,6%, а рост в июле был максимальным в 2019 году — 1,1%. Приток вкладов от физических лиц составил 4,3% против 3% годом ранее.

В июле стало известно, что за половину текущего года банки заработали в полтора раза больше, чем годом ранее, напоминает RNS. За первые семь месяцев 2018 года прибыль составила 776 млрд рублей.

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