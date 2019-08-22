Драматург Коляда рассказал, как его артистов избивали ради хайпа

Руководитель «Коляда-театра», драматург Николай Коляда рассказал о нападении на его артистов. Из-за травмы ведущего актера, которую он получил в драке, под угрозой срыва оказалась премьера спектакля.
Коляда рассказал, что в театре ночью проводили уборку, и артист Тарас Поддубный выносил мусор. На улице на него напали порядка десяти пьяных молодых людей и начали избивать. «В этом же доме, где театр, живет наш артист Мурад Халимбеков, который является чемпионом Москвы по рукопашному бою. Ребята позвонили ему, мол, наших бьют. Мурад выбежал на улицу и вступил в драку, кто-то подкрался сзади и ударил его кирпичом по голове», — рассказал «URA.RU» Николай Коляда. Очевидцы вызвали полицию, но к приезду наряда хулиганы разбежались.
Халимбекову наложили швы на рану. Коляда говорит, что артист пришел на генеральную репетицию спектакля «Калигула», где он играет главную роль — Калигулу с перебинтованной головой. «Я гоню его домой лежать — не уходит. Не знаю теперь, что будет с премьерой. Я давно слышал, что в центре по ночам на улицах нападают толпой и избивают ради развлечения, ради хайпа. Уже был не один случай, теперь и наши попались», — добавил Коляда.
В полиции сообщили, что заявление о нападении поступило ночью в ОП № 1. «Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. Пострадавшие направлены на прохождение судебно-медицинского освидетельствования для установления тяжести причиненного вреда здоровью. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщил «URA.RU» Евгений Крюков, сотрудник пресс-группы УМВД по Екатеринбургу.