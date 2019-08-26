«Пятерочка» запустила сиквел акции по франшизе MARVEL

Новых «стирателей» можно получить во всех магазинах торговой сети «Пятерочка» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Покупатели магазинов «Пятерочка» вновь смогут собрать коллекцию супергероев. Федеральная торговая сеть совместно с Disney объявила о запуске масштабной акции «Стиратели-2», созданной по популярнейшей франшизе MARVEL.

Акция проводится уже второй раз. В 2018 году, в ходе первой аналогичной акции, почти каждый 10-й покупатель получил в подарок фигурку в виде супергероя MARVEL.

Новых «стирателей» можно получить во всех магазинах торговой сети «Пятерочка» с 20 августа по 7 октября за каждые 555 рублей в чеке. Также игрушка достанется покупателям товаров партнеров акции, отмеченных специальными стопперами.

«В этом году мы сделали игрушки MARVEL еще более функциональными и эмоциональными, услышав пожелания наших гостей в ходе прошлой акции. Теперь каждый из них со своим уникальным штампом и в фирменных геройских цветах. Уверена, что будет интересно собирать всю коллекцию супергероев всей семьей, играть и обмениваться ими. Кроме того, игрушка-ластик может пригодиться ребенку на уроках в школе», — отмечает руководитель управления бренд-маркетинга торговой сети «Пятерочка» Татьяна Степанова.

Полный набор включает 16 фигурок супергероев (шесть разноцветных игрушек-штампов, 10 одноцветных штампов-ластиков) и альбом для коллекционирования с красными и синими чернилами для печатей.

Дополнительный развлекательный контент представлен на сайте стиратели2.рф, где все желающие смогут поближе познакомиться с супергероями, поиграть в онлайн-игры и принять участие в других тематических активностях.

Фото: пресс-служба «Пятерочки»