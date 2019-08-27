Депутаты пермской городской думы без доклада приняли изменения в правила землепользования и застройки Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Депутатам пермской городской думы потребовалось полторы минуты, чтобы изменить предназначение 40 гектаров земли в Кировском районе Перми. Вопрос рассмотрели без доклада и упоминания, что в этот же день под окнами мэрии проходил одиночный пикет против таких изменений.

«Это сделано для того, чтобы обойти все вопросы и острые углы. Получается, что чужого мнения испугались. А там много аргументов, и подписи принесли местные жители, и обращение „Зеленой коалиции“ с компромиссом», — пояснил «URA.RU» стремительное принятие решения депутатами эколог, член пермской «Зеленой коалиции» Дмитрий Андреев. По словам экологов, принятие таких изменений позволит вырубить вековые ели на территории участка.

Противники изменений говорили о том, что только 10 из 40 гектаров будет использовано под строительство краевой инфекционной больницы, а остальные, вероятнее всего, используют для возведения очередного торгового центра. В то же время, министр по управлению имуществом края Николай Гончаров, который также присутствовал на заседании, ранее сообщил, что там планируют построить аквапарк. После голосования (28 — за, 1 — против, 3 — воздержалось) Гончаров поблагодарил депутатов за принятое решение, а председатель гордумы Юрий Уткин заявил, что депутаты и дальше будут поддерживать «развитие нашего города».

В апреле пермяки выходили на митинг против вырубки леса на улице Калинина. На данном участке еще в зимнее время было уничтожено около трехсот вековых елей.