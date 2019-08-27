В Екатеринбурге «заминировали» машину директора бронетанкового завода

«Мина» лежала возле автомобиля Фото: Александр Мамаев © URA.RU

К автомобилю руководителя «Бронетанкового ремонтного завода № 144» в Екатеринбурге неизвестные подложили предмет, похожий на мину. Обезвреживать «бомбу» прибыли специалисты «Урал-Вымпела» и силовики. Об этом сообщили «URA.RU» очевидцы.

По словам свидетелей, инцидент произошел вечером 27 августа. Возле машины директора оборонного предприятия обнаружили подозрительное устройство. Прибывшие на место специальные службы выяснили, что предмет не представляет никакой опасности.

В полиции и на заводе оперативно получить комментарий не удалось. Там не ответили на звонок корреспондента агентства.

144-й Бронетанковый ремонтный завод входит в корпорацию «Уралвагонзавод». Предприятие занимается ремонтом и обслуживанием бронетехники, состоящей на вооружении Минобороны.