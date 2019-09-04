03 сентября 2019

В России закупили тысячи упаковок запрещенных психотропных лекарств

© Служба новостей «URA.RU»
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Гайдаровский форум-2018 в РАНХиГС. Первый день. Москва, скворцова вероника
Скворцова пообещала восстановить регистрацию препарата в РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Московский эндокринный завод закупил 10 тысяч упаковок не зарегистрированного в России препарата «Фризиум», в котором нуждаются страдающие эпилепсией. Об этом рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время Восточного экономического форума.

«Московский эндокринный завод закупил эти упаковки, они уже есть, и параллельно мы начали работу с компанией Sanofi», — цитирует министра RNS. По данным Скворцовой, в России в год требуется 10 тысяч упаковок «Фризиума».

Регистрацию препарата в России могут восстановить, добавила министр. Она пообещала использовать административные возможности, чтобы провести работу максимально в короткие сроки.

Ранее за покупку в интернете препарата «Фризиум» возбудили уголовное дело в отношении жительницы Москвы. Она купила лекарство для сына, страдающего эпилепсией.

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© Служба новостей «URA.RU»
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