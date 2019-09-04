В России закупили тысячи упаковок запрещенных психотропных лекарств

Московский эндокринный завод закупил 10 тысяч упаковок не зарегистрированного в России препарата «Фризиум», в котором нуждаются страдающие эпилепсией. Об этом рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время Восточного экономического форума.
«Московский эндокринный завод закупил эти упаковки, они уже есть, и параллельно мы начали работу с компанией Sanofi», — цитирует министра
Регистрацию препарата в России могут восстановить, добавила министр. Она пообещала использовать административные возможности, чтобы провести работу максимально в короткие сроки.
Ранее за покупку в интернете препарата «Фризиум» возбудили уголовное дело в отношении жительницы Москвы. Она купила лекарство для сына, страдающего эпилепсией.