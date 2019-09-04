Уральские дятловеды раскритиковали проект Ruptly про группу Дятлова. «Это что — заказ прокуратуры?»

Фишка проекта — эффект погружения в события 1959 года Фото: архив фонда памяти группы Дятлова

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

Активисты фонда памяти группы Дятлова раскритиковали расследование Ruptly о гибели группы Дятлова. «Интерактивный дневник» дятловцев, опубликованный агентством, вызвал споры и множество вопросов у дятловедов.

«Очень интересный арт-проект, который позволит людям, мало знакомым с событиями, погрузиться в тему. Хорошо, что использованы дневниковые записи и подлинные фотографии, но к разгадке тайны гибели группы авторы даже близко не подошли», — говорит Алексей Королев, руководитель проекта «Россия Паранормальная» и участник экспедиций фонда памяти группы Дятлова.

Слабыми сторонами проекта Королев посчитал современные съемки («все слишком поменялось») и отсутствие ссылок на уголовное дело о гибели дятловцев. Но главная претензия — к выбору версий.

«На последней странице, где все гибнут, предлагается проголосовать за одну из четырех версий: лавина, снежная доска, ураган и „иная причина“, — подмечает Королев. — Либо создатели проекта не стали заморачиваться, либо это заказ прокуратуры, которая продвигает эти версии. А как же все остальное, за что столько лет бились? (ракетная, военная и другие версии). В общем, финал слабый и нелогичный».