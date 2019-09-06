На Украине призвали запугать Россию «ракетами с камушками»

Чтобы запугать Россию, Украина должна задействовать свои неядерные силы. Как заявил депутат Киевского совета от партии «Свобода» Юрий Сиротюк, вступая на молодежном семинаре «Школа патриотизма», боеголовка «с камушками», установленная на космическую ракету, может стать серьезной угрозой для Москвы.
«Мы имеем ракету, которая может долететь до Москвы, приводит РИА „Новости“ слова Сиротюка. — На нее нужно сейчас прицепить ту боеголовку, которая у нас есть — с камушками, динамитом, пока что не ядерную, но она тоже несет угрозу». За неимением достойных средств доставки депутат предложил использовать не военную ракету, а космическую.
Украина лишилась оставшихся после распада СССР запасов ядерного оружия в 1994 году, когда присоединилась к договору о нераспространении ядерного оружия. В связи с подписанием Будапештского протокола стратегических сил у страны нет, а тактические ракеты, состоящие на вооружении армии, серьезной угрозы для соседа не представляют.
Ранее представители Главного управления разведки Украины заявляли, что Россия готовится к военному вторжению. В качестве доказательств было указано на развертывание российскими дивизий вблизи украинской границы.