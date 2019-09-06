Суд решил спор чиновников и УГМК по землям «Титановой долины»

Свердловское управление Росимущества проиграла МУГИСО, УГМК и «Титановой долине» суд по бывшим землям аэропорта «Уктус», где сейчас расположена вторая очередь особо-экономической зоны. 5 сентября региональный арбитражный суд отказался отменять цепочку сделок, по которой участок площадью 51,04 га оказался в собственности ОЭЗ.
«В иске отказать полностью», — гласит решение суда.
Росимущество пыталось оспорить две сделки по данной земле. Первая случилась в 2014 году — «Аэропорт Уктус» купил у МУГИСО участок земли под Екатеринбургом. По второй сделке УГМК, в которую входит «Уктус», продала участок с имущественным комплексом «Титановой долине» почти за 200 млн рублей.
Суть претензий Росимущества была в том, что ведомство заявило притязания на землю еще в 2004 году, а в сентябре 2015 года право Российской Федерации на участок было зарегистрировано. Однако ответчики в суде объясняли, что сделка с аэропортом завершилась раньше.