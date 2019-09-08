Результат губернаторских выборов на Сахалине не совпал с прогнозами

Второго тура на выборах губернатора Сахалинской области, скорее всего, не будет. Такое мнение «URA.RU» высказала политолог Анна Федорова. Она напомнила, что ранее неоднократно выдвигались предположения о том, что действующий врио главы региона Валерий Лимаренко не сможет набрать свыше 50 процентов голосов избирателей.
«Судя по всему, второго тура не будет. Мы наблюдали очень серьезную борьбу. Были и конфликты, и резкие выпады со стороны оппозиции. Для Лимаренко кампания стала определенным тестом, испытанием на прочность, которое он, похоже, успешно прошел», — пояснила Федорова. По ее оценкам, врио удалось показать, что он умеет выстраивать коммуникацию с населением. «Главное — он четко попадает в большинство актуальных общественных запросов, чувствует настроения и потребности людей», — отметила политолог.
Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко лидирует на выборах главы региона с 62,55 процента голосов после обработки половины протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. По данным избиркома, у кандидата от КПРФ Алексея Корниенко — 20,83 процента, у кандидата от ЛДПР Дмитрия Флеера — 6,39 процента.
Досрочные выборы губернатора Сахалинской области были назначены связи с тем, что в сентябре прошлого года президент России назначил Олега Кожемяко, руководившего Сахалином с 2015 года, врио губернатора Приморского края, а временно исполняющим обязанности главы региона стал Валерий Лимаренко.