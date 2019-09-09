Единороссы предложат освободившееся в думе Екатеринбурга место соратнику спикера Володина

Итоги выборов усилят позиции спикера Игоря Володина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главным претендентом на освободившийся мандат депутата думы Екатеринбурга является руководитель проектов АО «Торговый дом „ПЕРЕКРЕСТОК“» Владимир Стругов.

Как сообщил «URA.RU» лидер свердловских единороссов Виктор Шептий, ротация в депутатском корпусе произойдет в связи с победой действующего депутата муниципального парламента от ЕР Владимира Смирнова на состоявшихся 8 сентября выборах в Законодательное собрание области. На первом после летних каникул заседании гордума должна рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Смирнова. После этого в течение двух недель свердловские единороссы должны назвать фамилию его преемника.

Шептий пояснил, что в 2018 году Владимир Смирнов был избран по партийным спискам «Единой России» — он возглавлял Орджоникидзевскую территориальную группу №14. В соответствии с действующим законодательством партийцы предложат занять освободившееся место занимавшему вторую строчку в тергруппе Владимиру Стругову. «В случае отказа Стругова мы рассмотрит другие предусмотренные законодательством варианты», — подчеркнул Виктор Шептий.

Владимира Смирнова считают представителем команды бывшего заместителя губернатора Владимира Тунгусова (конфликтовал в 2012—2018 годах с главой региона Евгением Куйвашевым). Владимира Стругова поддерживает действующий спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин.