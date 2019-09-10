По словам иностранцев, российские дороги можно использовать для экстремального туризма
Иностранные туристы, побывавшие в России в рамках блог-тура #TransSibChallenge, отметили плохое качество дорог в стране. Они объехали восемь городов на машинах и поездах.
Зарубежные гости в шутку заметили, что в России стоит продвигать экстремальный туризм, передает РИА «Восток-Медиа». «К примеру, показать туристам дороги, как массажер для спины», — цитирует участника проекта Гарета Леонардо
Участниками блог-тура стали граждане США, Канады и Европы. Путешествие по России они начали в Санкт-Петербурге, а закончили во Владивостоке.