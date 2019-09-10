Иностранные туристы оценили российские дороги. «Как массажер для спины»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ямы и трещины на дорогах. Екатеринбург, яма на асфальте
По словам иностранцев, российские дороги можно использовать для экстремального туризмаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Иностранные туристы, побывавшие в России в рамках блог-тура #TransSibChallenge, отметили плохое качество дорог в стране. Они объехали восемь городов на машинах и поездах.

Зарубежные гости в шутку заметили, что в России стоит продвигать экстремальный туризм, передает РИА «Восток-Медиа». «К примеру, показать туристам дороги, как массажер для спины», — цитирует участника проекта Гарета Леонардо News.ru. По его мнению, если найти оригинальный подход, то получится подвид экстремального туризма.

Участниками блог-тура стали граждане США, Канады и Европы. Путешествие по России они начали в Санкт-Петербурге, а закончили во Владивостоке.

Расскажите о новости друзьям
Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...