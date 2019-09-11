Россияне перестали разводиться из-за кризиса

За год количество разводов снизилось на 12% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

За последний год россияне стали разводиться реже. Однако по этому показателю РФ осталась одной из первых в мире.

«В январе—июле нынешнего года официально распадался 621 брак на 1000 заключенных союзов. В том же периоде 2018-го этот показатель был на 12% больше — 705 разводов на тысячу новых пар», — приводят данные Росстата «Известия». Как считает издание, причина изменений в том, что экономическая ситуация в России ухудшилась, а вести хозяйство выгоднее совместно.

Среди других причин называется государственная политика, направленная на укрепление семенных ценностей. В качестве рычага давления на семьи используются экономические преимущества — например, льготная ипотека для молодых семей.

Ранее были проведены исследования, показавшие, что существует прямая связь между ипотекой и разводами. Пары, у которых есть совместный кредит, разводятся в десять раз реже.