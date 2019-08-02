Исследование выявило связь между ипотекой и разводами

Пары с ипотекой разводятся реже Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Выплачивающие ипотеку пары разводятся в десять раз реже других россиян. Об этом говорится в исследовании, проведенном бюро кредитных историй «Эквифакс» и Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств.

«Среди тех, кто не обременен кредитными обязательствами доля разводов варьируется от 10 до 20%, а среди ипотечных заемщиков она минимальна — около 2%», — приводит РИА «Новости» выдержку из документа.

Такой результат специалисты объясняют тем, что при оформлении ипотеки семьи взвешенно оценивают и свои финансовые возможности, и психологическую стабильность в отношениях.