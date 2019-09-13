Мэр Перми придумал, в чем обойти губернатора

Дмитрий Самойлов анонсировал прямой эфир в Instagram Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Мэр Перми Дмитрий Самойлов анонсировал проведение прямого эфира в Instagram. Об этом он сообщил на личной странице в социальной сети. Во время общения градоначальник планирует удивить подписчиков.

«18 сентября с 17 до 18 часов проведу прямой эфир. Пишите вопросы», — написал глава города на своей странице. В пресс-службе мэра города «URA.RU» отказались раскрыть подробности будущего эфира, отметив, что в эфире главы города планируется применить некие «технические новшества». Как сообщил источник РБК в горадминистрации, прямой эфир Самойлова будет проходить в формате, отличающемся от прямых линий губернатора Максима Решетникова.

Это будет первое прямое общение Дмитрия Самойлова с горожанами в Instagram. Ранее градоначальник отвечал на вопросы пермяков в прямом телеэфире.

В конце августа Максим Решетников обязал глав муниципалитетов завести себе странички в соцсетях и регулярно проводить прямые эфиры. Глава региона подчеркнул, что они должны отвечать на вопросы жителей «быстро и по существу».