12 сентября 2019

Челябинский олигарх приехал в элитный клуб на красном Ferrari. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конференция челябинского Союза промышленников и предпринимателей с участием Алексея Текслера. Челябинск, спорткар, красный, феррари, ferrari, мякуш владимир, аристов александр, спортивный автомобиль
Александр Аристов (справа) — известный в Челябинске любитель дорогих автомобилейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Совладелец Челябинского электрометаллургического комбината и агрохолдинга «Ариант» Александр Аристов вновь продемонстрировал одну из роскошных машин своего внушительного автопарка. На заседание Союза промышленников и предпринимателей региона он приехал на ярко красном Ferrari 458, передает корреспондент «URA.RU».

Аристов славится своими автомобилями. Его регулярно видят за рулем Lamborghini Aventador Roadster LP 700-4, Rolls-Royce Phantom, эксклюзивного Maybach, Rolls-Royce Wraith и других машин.

Дважды он попадал в аварии — на Lamborghini и Rolls-Royce Phantom. В первом случае Аристов ехал из правительства, и в него въехал выезжавший с парковки автомобиль. Во втором — в него врезался ехавший на красный свет рабочий ЧТПЗ Владислав Кантемиров, подавший в суд на свое банкротство, поскольку не может выплатить назначенные судом за ремонт три миллиона рублей.

Конференция челябинского Союза промышленников и предпринимателей с участием Алексея Текслера. Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Конференция челябинского Союза промышленников и предпринимателей с участием Алексея Текслера. Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Конференция челябинского Союза промышленников и предпринимателей с участием Алексея Текслера. Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Расскажите о новости друзьям
Политика
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...