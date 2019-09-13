Александр Аристов (справа) — известный в Челябинске любитель дорогих автомобилей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Совладелец Челябинского электрометаллургического комбината и агрохолдинга «Ариант» Александр Аристов вновь продемонстрировал одну из роскошных машин своего внушительного автопарка. На заседание Союза промышленников и предпринимателей региона он приехал на ярко красном Ferrari 458, передает корреспондент «URA.RU».

Аристов славится своими автомобилями. Его регулярно видят за рулем Lamborghini Aventador Roadster LP 700-4, Rolls-Royce Phantom, эксклюзивного Maybach, Rolls-Royce Wraith и других машин.

Дважды он попадал в аварии — на Lamborghini и Rolls-Royce Phantom. В первом случае Аристов ехал из правительства, и в него въехал выезжавший с парковки автомобиль. Во втором — в него врезался ехавший на красный свет рабочий ЧТПЗ Владислав Кантемиров, подавший в суд на свое банкротство, поскольку не может выплатить назначенные судом за ремонт три миллиона рублей.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU