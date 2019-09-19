В Челябинской области на трассе нашли машину с привязанным трупом

СКР расследует загадочную смерть челябинца на трассе Фото: depositphotos.com

На трассе Чебаркуль — Магнитогорск на территории Верхнеуральского района обнаружили автомобиль, к которому буксировочным тросом за шею был привязан труп. Машина стояла на обочине, но была снята с ручного тормоза, сообщили «URA.RU» источники в правоохранительных органах Челябинской области.

«Вечером в среду на обочине трассы обнаружили автомобиль „Шевроле Ланос“, к которому буксировочным тросом был привязан труп 28-летнего мужчины. Ведется доследственная проверка. Проверяются все версии, вплоть до самоубийства», — добавил собеседник.

В пресс-службе следственного управления СКР по региону подтвердили факт инцидента. «Проводится доследственная проверка. Пока нет оснований говорить, что смерть носит криминальный характер. Назначена судмедэкспертиза», — подчеркнул старший помощник по взаимодействию со СМИ руководителя СУ СКР по региону Владимир Шишков.