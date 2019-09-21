20 сентября 2019

Американские власти заявили, что Украина «оккупировала российские территории»

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Флаги иностранных государств. Челябинск, сша, флаг сша, флаг
Представитель администрации США в ходе общения с представителями СМИ назвал Украину «оккупантом»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представитель администрации США запутался во время пресс-конференции и заявил, что Украина «оккупирует часть российских территорий».

«Президент Трамп обсудит с президентом Зеленским важность того, чтобы все стороны, <…> включая тех, кто оккупирует российские территории, придерживались минских договоренностей», — цитирует РИА «Новости» высокопоставленного американского госчиновника.

После этого заявления представители СМИ уточнили у госслужащего, действительно ли он считает Украину «страной-оккупантом». Однако представитель администрации США понял свою ошибку и поспешил исправиться, заявил, что, на самом деле, Россия «оккупировала» некоторые украинские территории (речь, в частности, идет о Крыме и самопровзглашенных ДНР и ЛНР). По словам чиновника, он допустил лишь досадную оговорку, а не заявил о каком-либо кардинальном изменении позиции Соединенных Штатов по «украинскому вопросу».

Ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер официально призвал Россию повлиять на Донбасскую и Луганскую народные республики. По мнению американского дипломата, РФ должна способствовать «выводу вооружения» с линии соприкосновения в районе Станицы Луганской, отмечает агентство Nation News.

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