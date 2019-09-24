Екатеринбургский глава района показал, как стать политиком через Facebook

Роман Кравченко — активный пользователь Facebook Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко, который прославился благодаря отчетам о своей работе в Facebook, занимает четвертое место в голосовании за звание «Политик года» от «URA.RU». Его поддержали 2,5 тысячи читателей (6%).

Полковник полиции Роман Кравченко возглавил крупнейший район Екатеринбурга в ноябре прошлого года. Ярче всего политик проявил себя в истории с повреждением коммунальными службами работы художника Покраса Лампаса: он остановил ремонтную бригаду, а затем наравне с мэром или губернатором — а иногда и раньше, чем они — разбирался в причинах инцидента.

На премию «Политик года» от «URA.RU» претендуют одиннадцать человек, оказавшихся в центре общественно-политических событий Свердловской области в этом году. Отдать свой голос за одного из них читатели могут до 26 сентября. Три кандидата с наибольшим числом голосов выйдут в финал премии, после чего экспертный совет, сформированный «URA.RU», назовет политика года.

На данный момент в опросе читателей лидирует вице-губернатор Сергей Бидонько с 15,4 тысячи голосов (43%), мэр Екатеринбурга Александр Высокинский идет вторым — его поддержали 8,9 тысяч человек (25%).