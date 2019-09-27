МЧС предупредило россиян об уголовной ответственности за курение на балконе

За нарушение правил разведения огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий предусмотрены административная и даже уголовная ответственности. Об этом журналистам сообщили в МЧС.
Так, за само курение на балконе нарушителей могут оштрафовать на сумму до трех тысяч рублей или до пяти тысяч рублей, если нарушение закона привело к пожару. «Кроме того, курение может привести и к уголовно-правовому наказанию, если из-за брошенного окурка сгорит, к примеру, балкон или несколько квартир», — приводит RT сообщение ведомства.
В министерстве также отметили, что в 60% случаев пожаров на балконах причиной является неосторожность при курении. Ранее, напомним, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко одобрил новый запрет. В Общероссийском движении за права курильщиков властям вместо принятия новых законов о запрете курения предложили заняться улучшением жизни россиян.