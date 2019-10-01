Россиянам пообещали солидный рост доходов

Реальные располагаемые доходы граждан РФ должны вырасти на 6,1% в следующие четыре года. Таким мнением поделились представители Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.
«Всего за четыре года они [реальные доходы россиян] увеличатся на 6,1%. В этом году увеличение составит 0,8%, несмотря на снижение в первом полугодии на 1,3%», — заявил газете «Известия» заместитель директора ИНП РАН Александр Широв. Как считает эксперт, на увеличении доходов скажется ускорение российской экономики, успешная реализация нацпроектов, а также государственные меры в социальной политике, — индексация зарплат и пенсий.
Однако ранее озвученный прогноз Минэкономразвития намного хуже того, что ожидают в ИНП РАН. В ведомстве предполагают, что в 2019 году реальные доходы вырастут лишь на 0,1%, что фактически означает «балансирование динамики на уровне ноля второй год подряд».
С мнением министерства согласны и другие эксперты издания. Они уверены, что рост доходов в России невозможен при нынешних экономических условиях и предстоящем скачке безработицы с учетом сокращения госслужащих.