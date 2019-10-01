Уральские губернаторы в Москве встретятся с Путиным

Владимир Путин выслушает доклады уральцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уральские губернаторы 2 октября участвуют в международном форуме «Российская энергетическая неделя». Часть из них выступит с докладами, и все посетят центральное событие — пленарное заседание, на котором президент Владимир Путин расскажет об энергетическом партнерстве, сообщили «URA.RU» в пресс-службе РЭН-2019.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов выступит с докладом на сессии «К лидерству в мировом энергобалансе: приоритетные задачи газовой отрасли». Глава Челябинской области Алексей Текслер летит на дискуссию на тему: «Цифровую трансформацию не остановить: как обеспечить безопасность жизнеобеспечивающей инфраструктуры?». Она будет касаться кибербезопасности энергетики.

Председатель совета директоров ПАО «ТМК», президент АО Группа Синара Дмитрий Пумпянский расскажет свое видение на дискуссии: «Глобальная энергетика — новые альянсы». Среди ее участников — губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Глава Пермского края Максим Решетников выступит на тему: «Ключевые факторы конкурентоспособности глобальной нефтегазохимии: смена парадигмы?». Гендиректор, председатель правления ПАО «ТМК» Игорь Корытько будет докладывать на сессии: «Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли: новые возможности для государства и бизнеса». А замгубернатора — директор департамента экономического развития ХМАО Николай Милькис — на тему: «Инвестиции в высокотехнологичные проекты по добыче трудноизвлекаемых запасов нефти».