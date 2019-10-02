Журналист: академик Сахаров поддержал бы присоединение Крыма к России

Присоединение Крыма Сахаров посчитал бы важным событием, отмечает эксперт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Журналист из Санкт-Петербурга Павел Смоляк заявил о том, что, по его мнению, академик Андрей Сахаров, являющийся лауреатом Нобелевской премии мира, в 2014 году поддержал бы присоединение Крыма к России. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

«Яблочники» в МО Литейный округ на стену с грамотами и дипломами повесили фотографию академика Сахарова. Полагаю, 90% присутствующих в тот момент и 99% «яблочников» вообще не знают ничего о Сахарове. Не читали его дневников, не читали книг о нем, ни-че-го. Я-то о Сахарове очень много читал, и скажу, что в 2014 году академик двумя руками был бы за аннексию Крыма», — отметил он.

В качестве аргумента Смоляк предложил почитать написанный Сахаровым проект Конституции СССР, из которого следует, что правозащитник был «за империю, за Евразию». «Присоединение Крыма — это и есть гуманизм, войны в Крыму нет. Если бы не [Игорь[Стрелков, который решили взять Украину и возомнил себя Суворовым, то и войны на Донбассе не было. Сахаров всегда рассуждал с позиции абстракции, он не был политиком или диссидентом, он оставался физиком, математиком, и рассуждал как математик, а математик рассуждает просто: Крым наш», — добавил петербургский журналист.

Крым вошел в состав России после референдума, проведенного среди жителей полуострова, в марте 2014 года. Подавляющее большинство крымчан тогда высказались за присоединение к РФ. Однако многие страны мира до сих пор не признает законности вхождения Крыма в состав России. Более того, США, Евросоюз и их союзники называют присоединение полуострова «аннексией». Против России в связи с присоединением Крыма Западом были введены экономические санкции. Вслед за этим западные страны отказались встречаться с Россией в формате G8.