Чеченец, которого искал Кадыров, извинился за радость на пожаре. ВИДЕО

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Клипарт. Сайт президента России, кадыров рамзан
Рамзан Кадыров поручил найти тех, кто «радовался чужому горю»Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Житель Чечни, который снимал на телефон пожар в торговом центре в Грозном и радостно пел, извинился за свое поведение. Видеозапись, на которой мужчина в рабочей форме подметает территорию у сгоревшего торгово-развлекательного центра «Гранд Парк» и извиняется, появилась в Instagram.

«Подметай и чисти ясно, чтобы другим было неповадно», — говорит в своем обращении чеченец, который представился Адамом Ибаевым. По словам мужчины, сейчас он помогает рабочим убирать территорию у сгоревшего торгового центра. Молодой человек призвал земляков не снимать провокационные ролики и «не говорить ничего, что не подобает чеченцам», передает «Кавказ. Реалии».

Пожар в торговом центре «Гранд Парк» в Грозном произошел 19 сентября. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров, пострадавших нет. Предварительной причиной возгорания названо нарушение работы электросети, передает RT. Глава Чечни Рамзан Кадыров после ЧП поручил найти тех, кто «радовался чужому горю».

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?Сам лично слышал от владельца одного из магазинов Гранд-Парка, как его разозлил ролик с этим напевом «Разгорайся, гори ясно, чтобы не погасло». Так же этот ролик сильно задел всех владельцев и продавцов магазинов и ресторанов, пострадавших в результате пожара. Непонятно, о чем думал этот тип, когда записывал свое возмутительное видео в тот момент, когда здание горело, а внутри могли находиться люди. Пусть не только улицы подметает, но и занимается расчищением пострадавших помещений! Неужели нельзя обладать хотя бы элементарным чувством сопереживания в такие моменты? Просто поразительно... #чечня#грандпарк#пожар#извинения#грозный

Публикация от ЧП/Чечня (@chp_chechenya)

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