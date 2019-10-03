Рамзан Кадыров поручил найти тех, кто «радовался чужому горю» Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Житель Чечни, который снимал на телефон пожар в торговом центре в Грозном и радостно пел, извинился за свое поведение. Видеозапись, на которой мужчина в рабочей форме подметает территорию у сгоревшего торгово-развлекательного центра «Гранд Парк» и извиняется, появилась в Instagram.

«Подметай и чисти ясно, чтобы другим было неповадно», — говорит в своем обращении чеченец, который представился Адамом Ибаевым. По словам мужчины, сейчас он помогает рабочим убирать территорию у сгоревшего торгового центра. Молодой человек призвал земляков не снимать провокационные ролики и «не говорить ничего, что не подобает чеченцам», передает «Кавказ. Реалии».

Пожар в торговом центре «Гранд Парк» в Грозном произошел 19 сентября. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров, пострадавших нет. Предварительной причиной возгорания названо нарушение работы электросети, передает RT. Глава Чечни Рамзан Кадыров после ЧП поручил найти тех, кто «радовался чужому горю».