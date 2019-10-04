03 октября 2019
02 октября 2019

Ирина Текслер вышла в свет, пока муж-губернатор в Москве. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Текслер на книжной ярмарке. Челябинск, диская наталья, текслер ирина, южноуральская книжная ярмарка
Ирина Текслер (слева) посетила книжную выставкуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ирина Текслер, супруга губернатора Алексея Текслера, в пятницу посетила открытие ежегодной межрегиональной выставки «Южноуральская книжная ярмарка — 2019». Она купила своему сыну издание о футболе, передает корреспондент «URA.RU».

Мероприятие проходит в выставочном зале Союза художников Челябинской области. В сопровождении директора публичной библиотеки Натальи Диской супруга губернатора осмотрела экспозиции и приобрела для 7-летнего сына Михаила, который ходит на секцию футбола, книгу Лорана Николе и Льва Вировеца «Это футбол! Игра, изменившая мир».

Ирина Текслер стала первой среди жен глав региона, которая стала посещать светские мероприятия. Она была на конкурсе красоты среди инвалидов, с сыном ходила на детский футбольный турнир дворовых команд, всей семьей они были на матчах хоккейного «Трактора» и футбольного «Челябинска».

Алексей Текслер в пятницу вылетел в Москву. Он проведет серию встреч и выступит на бюджетных слушаниях в Совете Федерации РФ.

Ирина Текслер на книжной ярмарке. Челябинск
На выставке Ирина Текслер купила книжку для 7-летнего сына Михаила
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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