Ирина Текслер, супруга губернатора Алексея Текслера, в пятницу посетила открытие ежегодной межрегиональной выставки «Южноуральская книжная ярмарка — 2019». Она купила своему сыну издание о футболе, передает корреспондент «URA.RU».
Мероприятие проходит в выставочном зале Союза художников Челябинской области. В сопровождении директора публичной библиотеки Натальи Диской супруга губернатора осмотрела экспозиции и приобрела для 7-летнего сына Михаила, который ходит на секцию футбола, книгу Лорана Николе и Льва Вировеца «Это футбол! Игра, изменившая мир».
Ирина Текслер стала первой среди жен глав региона, которая стала посещать светские мероприятия. Она была на конкурсе красоты среди инвалидов, с сыном ходила на детский футбольный турнир дворовых команд, всей семьей они были на матчах хоккейного «Трактора» и футбольного «Челябинска».
Алексей Текслер в пятницу вылетел в Москву. Он проведет серию встреч и выступит на бюджетных слушаниях в Совете Федерации РФ.