09 октября 2019

Супруга челябинского губернатора вновь выходит в свет. У нее днем — фестиваль, вечером — балет

© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер в сквере на улице Красного Урала. Челябинск, котова наталья, текслер ирина
Ирина Текслер посетит два значимых для Челябинска мероприятияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга челябинского губернатора Ирина Текслер в пятницу посетит сразу два больших мероприятия. Днем она побывает на награждении лауреатов фестиваля экологических фильмов, а вечером с супругом Алексеем Текслером сходит на открытие гастролей Большого театра, сообщил «URA.RU» высокопоставленный источник.

Награждение лауреатов VII открытого областного фестиваля экологических фильмов и рекламы «ЭФиР 74» пройдет в кинотеатре имени Пушкина. В этом году было представлено 150 работ, в том числе из Ирана, Бразилии, Мексики и Колумбии.

Алексей Текслер в это же время сначала поучаствует в презентации «Меча Победы», изготовленного златоустовскими мастерами для городов воинской славы, а затем встретится с южноуральскими спортсменами-кандидатами на участие в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио и Паралимпийских играх.

Вечером семья Текслеров встретится в театре оперы и балета имени Глинки на открытии гастролей Большого театра в Челябинске. Лучшие столичные артисты покажут балет «Светлый ручей» Дмитрия Шостаковича.

Ирина Текслер — единственная первая леди региона, которая стала посещать социальные и благотворительные мероприятия. Алексей Текслер заявил «URA.RU», что это ее собственная инициатива, он ограничивать супругу не будет. А жена губернатора в эксклюзивном интервью для читателей «URA.RU» рассказала, что не собирается заниматься бизнесом и рассматривает возможность участия только в социальных проектах.

Алексей Текслер на участке для голосования на Едином дне голосования 2019. Челябинск
Вечером семья губернатора идет на балет
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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