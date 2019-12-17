Бывшего владельца пермских скорых собираются обанкротить

Пермского предпринимателя Евгения Фридмана могут признать банкротом. ООО «Лотус» планирует попросить арбитражный суд признать несостоятельным бывшего владельца пермских «скорых» (экс-учредителя ООО «Феникс-Менеджмент»).
«Общество с ограниченной ответственностью „ЛОТУС КОММЬЮНИКЕЙШНС“ уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании индивидуального предпринимателя Фридмана Евгения Михайловича несостоятельным (банкротом)», — сказано в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности индивидуальных предпринимателей.
По данным арбитражного суда, Фридман должен ООО «Лотус» более одного миллиона рублей за PR-услуги «по продвижению бренда». Решение суда вступило в законную силу, а компания получила исполнительный лист. С 5 июня 2019 года налоговая заморозила все операции по счетам Фридмана, сказано в картотеке СБИС.
Фридман сообщил «URA.RU», что не считает себя должником. «Сейчас готовится обжалование данного решения. Услуги по данному договору не исполнены, соответственно, обязательств по оплате нет», — заявил «URA.RU» Фридман.
«URA.RU» рассказывало, что осенью на имущество Евгения Фридмана и его отца Михаила Фридмана был наложен арест в рамках дела о банкротстве ООО «Феникс-Менеджмент». Данная организация входит в ООО «Нацметхолдинг» и предоставляет автомобили скорой помощи.