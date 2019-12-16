Экспериментальная программа диагностики рака запущена на Урале

Диагностика онкологических заболеваний станет доступнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В горбольнице Асбеста начал работу первый в Свердловской области Центр амбулаторной онкологической помощи. В церемонии открытия участие принял министр здравоохранения региона Андрей Цветков.

«Новый Центр даст развитие диагностики онкологических заболеваний в Свердловской области. Мы сможем выявлять болезнь на ранней стадии. Огромная функция возложена на участковых терапевтов, которые, как только заподозрят рак, должны будут завести данные в программу. Мы будем видеть время прохождения всех этапов, качество оказания хирургической помощи. Сегодня мы научились достаточно эффективно лечить опухоли, но куда проще помочь людям с 1 и 2 стадиями», — заявил «URA.RU» Цветков.

Под Центр амбулаторной онкологической помощи выделили весь третий и часть четвертого этажа основного здания горбольницы Асбеста. Помещение оборудовали современными установками общей стоимостью на 20 млн. рублей. При этом на стабильную работу Центра итого было выделено свыше 40 млн. рублей.

Сейчас за Центром закреплено шесть территорий — Асбест, Заречный, Сухой Лог, Рефтинский, Малышева, Белоярский район, Богданович и Камышлов. Предполагается, что для жителей этих территорий, а это более 260 тысяч пациентов, диагностика онкологических заболеваний станет доступнее. При этом сроки обследования пациентов с подозрением на онкологию сократятся до 10—14 дней.

Также Цветков добавил, что в следующем году планируется открытие еще шесть подобных центров, в том числе и в Екатеринбурге. «Они будут располагаться на базе межмуниципальных наших больниц, в которых есть все возможности для ранней диагностики», — пояснил Цветков.

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» направлен на снижение смертности от новообразований — до 208,9 случаев на 100 тысяч населения к 2024 году.