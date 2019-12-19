Филипп Кирковров не мог рассчитаться с кредитом из-за лопнувшего банка Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Адвокат звезды российской поп-сцены Филиппа Кирковрова Александр Добровинский объяснил, почему у артиста образовался большой долг по кредиту. По его словам, после закрытия банка, в котором Киркоров брал кредит, стало непонятно, кому переводить.

Таганский районный суд Москвы 18 декабря удовлетворил иск латвийского ABLV Bank к Киркорову, обязав его погасить долг в 779 тысяч евро. По словам адвоката, первоначально латвийский банк выставил нереальную сумму. «Они просили 3 млн евро, но мы отбились», — рассказал защитник телеканалу РЕН ТВ.

Добровинский пояснил, что присуждённая истцу сумма 779 тысяч евро — это общая задолженность певца, в которую включены штраф, неустойка и проценты по кредиту, который он перестал оплачивать два года назад. Адвокат пояснил, что до того момента как банк разорился и был закрыт, Киркоров регулярно вносил платежи. «Действительно был кредит. И Филипп Бедросович его благополучно выплачивал, пока два года назад банк не закрылся. И деньги не могли переводиться на счета банка, потому что он просил переводить их на какие-то третьи лица. А это очень опасно». — подчеркнул адвокат.

Добровинский отметил, что как только суд назначит банк. в котором можно погасить сумму долга, Киркоров начнёт погашать долги.

Кроме того, взыскивать долг, по решению суда, истцы смогут через квартиру Филиппа Киркорова стоимостью 193 млн рублей, так как именно она была залогом по кредитному договору.