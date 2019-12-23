Президент Путин выбрал необычное время для своей главной речи в году

Владимир Путин даст установки на 2020 год важнейшим политикам страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию 15 января 2020 года. Планируемую дату масштабной церемонии в беседе с журналистами назвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопросы СМИ о том, что раньше Владимир Путин проводил послание ближе к весне или весной, представитель Кремля заметил, что президент имеет право обращаться к Федеральному Собранию в любое время. «Предметная работа над содержанием пока только начинается», — добавил Дмитрий Песков.

В прошлые годы послание к Федеральному собранию президента РФ проходило в декабре, например, 3 декабря в 2015-м и 1 декабря в 2016-м. Но в 2017-м церемония была перенесена с конца года на начало 2018-го. Тогда она состоялась 1 марта. В 2019 году традиция была продолжена — датой церемонии стало 20 февраля.

Во время ежегодного послания к Федеральному Собранию президент Путин традиционно подводит итоги прошедшего года и дает установки на следующий. В церемонии принимают участие члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены Правительства РФ, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус.