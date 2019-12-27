26 декабря 2019
25 декабря 2019

На Урале осужден сотрудник сотовой компании, продававший детализации разговоров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Публичная страница городского сообщества «Екатеринбург». Екатеринбург, телефон, смартфон, вконтакте, соцсети, сотовый телефон, группа, пальцы, город, екатеринбург , екб, вк, руки, сообщество, группавк, скрин, мобильная версия
Информацию об одном из абонентов он продал за 300 тысяч рублейФото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге сотрудник сотовой компании Денис Кунавин осужден за нарушение тайны телефонных переговоров. Об этом «URA.RU» рассказали в Свердловской областной прокуратуре.

«В период 2018—2019 годов он неоднократно, находясь на рабочем месте, копировал охраняемую законом компьютерную информацию о соединениях абонентов оператора сотовой связи на свой телефон», — сообщили в надзорном ведомстве.

Накопленная база помогла сотруднику сотовой компании обогатиться: сведения о соединениях одного абонента Кунавин продал за 300 тысяч рублей.

«Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга назначил Денису Кунавину наказание в виде ограничения свободы на срок 3 года», — сообщили агентству в пресс-службе облпрокуратуры. В законную силу приговор пока не вступил.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...