На Урале осужден сотрудник сотовой компании, продававший детализации разговоров

Информацию об одном из абонентов он продал за 300 тысяч рублей
В Екатеринбурге сотрудник сотовой компании Денис Кунавин осужден за нарушение тайны телефонных переговоров. Об этом «URA.RU» рассказали в Свердловской областной прокуратуре.
«В период 2018—2019 годов он неоднократно, находясь на рабочем месте, копировал охраняемую законом компьютерную информацию о соединениях абонентов оператора сотовой связи на свой телефон», — сообщили в надзорном ведомстве.
Накопленная база помогла сотруднику сотовой компании обогатиться: сведения о соединениях одного абонента Кунавин продал за 300 тысяч рублей.
«Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга назначил Денису Кунавину наказание в виде ограничения свободы на срок 3 года», — сообщили агентству в пресс-службе облпрокуратуры. В законную силу приговор пока не вступил.