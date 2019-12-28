Владелец алкомаркета, которому угрожали разбить витрины, пожаловался на убытки

Владелец круглосуточного Нижневартовского алкомаркета, которому некие «активисты» угрожали разбить витрины, если он продолжит вести свой бизнес, рассказал «URA.RU», что из-за этих угроз уже несет финансовые потери.
«Сначала эти ребята просто встречали моих клиентов на улице и уговаривали их вылить купленный алкоголь. Моя служба безопасности с ними тогда разобралась. Потом, я думаю, что это были те же парни, передали мне письмо, в котором угрожали бить витрины, если я продолжу работать. Я ждал, что будут финансовые требования какие-то, но их не поступило», — рассказывает предприниматель.
По словам источника «URA.RU», угрозы ему лично и посетителям магазина в итоге вылились в убытки. Покупателей стало меньше. «А кто будет покупать алкоголь, если есть риск, что тебя настоятельно попросят его вылить сразу или выпить прямо тут?» — сетует бизнесмен. По его подсчетам, за время противостояния он не досчитался больше 100 тыс. рублей. «Особенно перед новым годом это чувствуется», — добавил предприниматель.
Несмотря на то, что ранее бизнесмен заявлял, что обращаться в полицию не планирует, ссылаясь на собственные понятия о чести, в ближайшее время заявление будет написано. В пресс-службе УМВД России по ХМАО Югре получить оперативный комментарий не удалось — там не ответили на звонки журналиста агентства.