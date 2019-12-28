27 декабря 2019

«Стоять, завалю!»: у «URA.RU» появилась главная улика в деле об ограблении АЗС на Урале. АУДИО

© Служба новостей «URA.RU»
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На записи слышно, чего требовал грабительФото: Владимир Андреев © URA.RU

В распоряжении редакции «URA.RU» появилась аудиозапись с видеокамер, установленных на заправке «Газопромнефть» в Камышлове, подвергшейся накануне вооруженному ограблению. Ранее агентство публиковало видеозапись нападения, однако слов, которые произносил налетчик, там не было слышно. Аудиозапись нападения (в ролике) может стать ключевой уликой, когда грабителя поймают.

«Давайте, бабки все вытаскивайте сюда, — командует налетчик кассиру АЗС. — давай быстрее!». При этом мужчину, который в момент ограбления оказался возле кассы, бандит вполне вежливо просит: «Аккуратнее, отойди!».

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Когда в салон входит охранник, ситуация меняется. «Стоять, я сказал! Стоять, … завалю, …!» — кричит ему налетчик, направляя на него автомат, после чего раздаются звуки выстрелов. «У меня больше нет ничего», — с дрожью в голосе произносит кассирша. Забрав пакет с наличностью, грабитель уходит из павильона. «Нажимай кнопку», — говорит другая сотрудница АЗС.

Запись голоса налетчика может стать одним из главных доказательством в деле об ограблении, когда налетчика поймают, считают эксперты. «В материалах дел часто фигурируют аудиозаписи, и всегда проводится экспертиза по опознанию голоса», — говорит екатеринбургский адвокат Елена Афанасьева.

По ее мнению, в ситуации, когда налетчик был в камуфляже и маске, голос бандита — даже более весомая улика, чем видеозапись. «По видео тоже будет проводиться экспертиза, и, хотя лица не видно, по телосложению и походке эксперты смогут сделать вероятностный вывод о том, что подозреваемый и есть грабитель, — объясняет Афанасьева. — Но зато, если звуковой ряд будет хорошего качества, по голосу эксперты смогут со 100-ной вероятностью установить, что это он».

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