На записи слышно, чего требовал грабитель Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В распоряжении редакции «URA.RU» появилась аудиозапись с видеокамер, установленных на заправке «Газопромнефть» в Камышлове, подвергшейся накануне вооруженному ограблению. Ранее агентство публиковало видеозапись нападения , однако слов, которые произносил налетчик, там не было слышно. Аудиозапись нападения (в ролике) может стать ключевой уликой, когда грабителя поймают.

«Давайте, бабки все вытаскивайте сюда, — командует налетчик кассиру АЗС. — давай быстрее!». При этом мужчину, который в момент ограбления оказался возле кассы, бандит вполне вежливо просит: «Аккуратнее, отойди!».

Когда в салон входит охранник, ситуация меняется. «Стоять, я сказал! Стоять, … завалю, …!» — кричит ему налетчик, направляя на него автомат, после чего раздаются звуки выстрелов. «У меня больше нет ничего», — с дрожью в голосе произносит кассирша. Забрав пакет с наличностью, грабитель уходит из павильона. «Нажимай кнопку», — говорит другая сотрудница АЗС.

Запись голоса налетчика может стать одним из главных доказательством в деле об ограблении, когда налетчика поймают, считают эксперты. «В материалах дел часто фигурируют аудиозаписи, и всегда проводится экспертиза по опознанию голоса», — говорит екатеринбургский адвокат Елена Афанасьева.

По ее мнению, в ситуации, когда налетчик был в камуфляже и маске, голос бандита — даже более весомая улика, чем видеозапись. «По видео тоже будет проводиться экспертиза, и, хотя лица не видно, по телосложению и походке эксперты смогут сделать вероятностный вывод о том, что подозреваемый и есть грабитель, — объясняет Афанасьева. — Но зато, если звуковой ряд будет хорошего качества, по голосу эксперты смогут со 100-ной вероятностью установить, что это он».