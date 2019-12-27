Неизвестные ограбили автозаправку и ранили охранника Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Камышлове (Свердловская область) произошло вооруженное ограбление автозаправки. В результате пострадал один человек, сообщили источники «URA.RU».

Известно, что во время нападения на заправочную станцию тревожная кнопка не сработала. На месте происшествия найдено две гильзы, сейчас все оцеплено сотрудниками полиции. В результате инцидента пострадал охранник, по предварительным данным, у него задета кость. Сообщается, что злоумышленник украл 17 тысяч рублей из кассы автозаправки.

Как сообщил «URA.RU» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение в полицию территориального ОВД поступило в районе 20 часов. Злоумышленник в балаклаве с предметом, похожим на автомат Калашникова, ворвался на АЗС и потребовал деньги. В это момент зашел охранник, после чего грабитель, испугавшись, что будет задержан, открыл огонь. У потерпевшего сквозное ранение, в больнице ему оказывают помощь.

По данным ведомства, добычей преступника стала незначительная сумма. Сейчас на месте ЧП работают три кинолога с собаками. «Полиция прочесывает местность в районе старого кладбища, в сторону которого скрылся вооруженный гангстер. По распоряжению начальника областного главка, генерала [Александра] Мешкова в помощь местному ОВД из Екатеринбурга направлена усиленная следственно-оперативная группа. В ближайшее время органы внутренних дел примут решение о возбуждении уголовного дела. С большой долей вероятности это может быть ст. 162 УК РФ — „вооруженный разбой“», — сообщил Горелых.

Сейчас разыскивается автомобиль Nissan Almera темного цвета, которым управляет мужчина в камуфлированном костюме и в черной маске и имеет при себе предмет, похожий на автомат, сообщили сотрудники полиции.