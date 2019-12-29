Жители уральского города трое суток топили снег из-за отсутствия воды

Жителей оставили без воды из-за проблем с оборудованием Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Жители Красноуральска Свердловской области трое суток провели без воды. Водоснабжение в городе, где проживает более 20 тысяч человек, отключили из-за серьезных проблем в оборудовании. Об этом сообщается в городском паблике в социальной сети «Вконтакте».

Как сообщили в администрации Красноуральска, 27 декабря коммунальщики проводили плановые ремонтные работы на водоводе. А 28 декабря выявили серьезные нарушения в работе запорной арматуры. «С целью бесперебойного обеспечения города водоснабжением было принято решение о замене запорной арматуры. В связи с чем 28 декабря снижено давление подачи воды и продолжены работы. Окончание работ планируется 28 декабря до 23:00, подача воды будет возобновлена в полном режиме к 02:00 29 декабря», — говорится в сообщении на сайте администрации Красноуральска.

Однако, по словам местных жителей, к обещанному времени воду так и не дали. Кроме того, администрация города не организовала для жителей подвоз воды. В социальных сетях жители города сообщали, что бутилированная вода в магазинах заканчивается, а кто-то написал, что уже начал топить снег.

Днем 29 декабря на сайте администрации города появилось сообщение, что холодное водоснабжение уже восстановлено, а опоздание вызвано необходимостью провести дополнительные ремонтные работы на станции подъема воды. Дозвониться в администрацию Красноуральска «URA.RU» не удалось.