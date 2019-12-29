Челябинец впал в кому после ЧП на заводе, которое его начальство попыталось скрыть

Двухтонная труба упала Денису Ильину на голову Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На жителя Челябинска Дениса Ильина во время работы упала двухтонная труба. Родственники пострадавшего обвинили работодателя в попытке скрыть ЧП. Такая информация появилась на странице его жены во «ВКонтакте».

«На него упала плохо закрепленая труба, весь удар пришелся на голову. Его начальник не вызвал скорую помощь и скрыл факт несчастного случая», — сообщают в социальных сетях близкие Ильина. По их словам, ООО «СССР», где работал пострадавший, выполняло работу на территории Станкомаш. Именно там произошел несчастный случай. Как сообщили родственники, начальник Дениса поручил другим работникам снять с пострадавшего спецодежду и отвезти его к знакомому травматологу в Копейскую городскую больницу №1. По их словам, врачам сообщили, что Ильина нашли пьяным на улице. Они считают, что в больнице бездействовали двое суток из-за отсутствие лицензии на нужную операцию.

По данным родственников Ильина, пострадавший находится в тяжелом состоянии. У него перелом швейных позвонков, перелом основание и свода черепа, отек мозга. Сейчас он находится в коме. Родственникам пострадавшего удалось добиться перевода в горбольницу №3, для оказания ему необходимой помощи.

Близкие Дениса Ильина обратились в полицию, чтобы привлечь его работодателя к ответственности. «Заявление жены пострадавшего зарегистрировано, проводится проверка», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Подробную информацию правоохранительные органы обещали предоставить позже.

Дозвониться в горбольницу №1 на момент публикации новости «URA.RU» не удалось.