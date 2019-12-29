Шнуров в стихах высмеял звезд, участвующих в «голубых огоньках»

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Концерт группировки
Сергей Шнуров считает, что Филипп Киркоров не скоро перестанет выступать на телевизионных елкахФото: Анна Майорова © URA.RU

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение однообразной новогодней программе на телевидении. По его мнению, на «голубых огоньках» показывают одних и тех же людей из года в год.

«Новый год случится скоро! В новом, как и в том году, Путин и Филипп Киркоров настроение создадут», — эти строки опубликовал певец в своем Instagram-аккаунте. По его словам, «нестареющие лица» будут развлекать людей в Новый год еще долго.

Со Шнуровым солидарен радиоведущий и музыкальный критик Сергей Соседов. Он тоже уверен, что в ближайшие годы телезрители навряд ли увидят новые лица на традиционных новогодних «голубых огоньках». Соседов считает, что исполнители Николай Басков и Филипп Киркоров будут выступать на таких концертах до самой своей смерти.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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