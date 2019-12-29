Шнуров в стихах высмеял звезд, участвующих в «голубых огоньках»

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение однообразной новогодней программе на телевидении. По его мнению, на «голубых огоньках» показывают одних и тех же людей из года в год.
«Новый год случится скоро! В новом, как и в том году, Путин и Филипп Киркоров настроение создадут», — эти строки опубликовал певец в своем Instagram-аккаунте. По его словам, «нестареющие лица» будут развлекать людей в Новый год еще долго.
Со Шнуровым солидарен радиоведущий и музыкальный критик Сергей Соседов. Он тоже уверен, что в ближайшие годы телезрители навряд ли увидят новые лица на традиционных новогодних «голубых огоньках». Соседов считает, что исполнители Николай Басков и Филипп Киркоров будут выступать на таких концертах до самой своей смерти.