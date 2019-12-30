29 декабря 2019
28 декабря 2019

Свердловские медики просят губернатора оградить их от «Альянса врачей»

© Служба новостей «URA.RU»
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День донора на Соликамской, 6. Екатеринбург, медсестра, врач, больница
Врачи и медсестра написали обращение к властямФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врачи Центральной районной больницы Богдановича обратились к свердловским властям с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг учреждения и остановить «произвол». Письмо в адрес свердловского губернатора Евгения Куйвашева, министра здравоохранения Андрея Цветкова и спикера Заксобрания региона Людмилы Бабушкиной подписали 273 работника больницы (см. скан).

Они пишут о том, что в учреждении на их глазах происходят позитивные изменения, которых не было много лет: проводятся ремонты, закупается необходимое оборудование. Однако ситуацию дестабилизирует «информационная компания» по дискредитации больницы, за которой стоит «Альянс врачей» и экс-работник ЦРБ, депутат-коммунист гордумы Богдановича Анна Асанова. «Трудовой коллектив просит вмешаться в ситуацию и остановить данный произвол», — говорится в обращении.

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«В Богдановиче „Альянс врачей“ представляет интересы не медицинских работников: ни одной жалобы от врача, фельдшера или медицинской сестры в адрес министерства не поступало, — сообщил „URA.RU“ пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков. — Благодаря новому главному врачу сложился профессиональный коллектив, и руководство больницы сделало просто рывок вперед: приобретено новое оборудование, выстроен план по ремонтам (там ремонты не делались 20 лет). Мы уверены, что ситуация в учреждении изменится, если ее не будут расшатывать извне».

Ранее агентство сообщало, что «Альянс врачей» начал «экспансию» в Свердловскую область, начав с больницы Богдановича: учреждение обвинили в многократном использовании одноразовых простыней и перевозке еды для пациентов в машине для отходов из морга. В соцсетях публиковался протокол собрания первичной ячейки «Альянса врачей» в Богдановиче, которую организовали медсестра, слесарь и повар.

Ячейку «Альянса врачей» в Богдановиче организовали медсестра, слесарь и повар
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