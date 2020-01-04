Пенсионер устроил салют у ворот дома миллиардера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пенсионер из Сухого Лога Сергей Рябцев в новогоднюю ночь устроил одиночный пикет у дома гендиректора ООО «Форэс», миллиардера Сергея Шмотьева. Пенсионер запускал фейерверк, свистел в дудки и требовал чтобы владелец заводов установил фильтры на трубы производства в Сухом Логу и Асбесте, а также повысил зарплату рабочим.

Пенсионеру из Сухого Лога пришлось ехать в посёлок Растущий (Косулино), чтобы устроить пикет у ворот дома миллиардера. «Охраняемая территория семьи Шмотьевых с замком и заливными озерами находится в экологически чистом районе под Екатеринбургом», — уточнила депутат думы Асбеста Наталья Крылова, рассказывая о пикете пенсионера в социальных сетях.

Рябцев, как написала Крылова, записал видеопоздравление у ворот олигарха для жителей Сухого Лога и Асбеста с Новым годом. Он пожелал, чтобы в этих городах был такой же чистый воздух как и в Косулино. Хозяину заводов он порекомендовал построить коттедж «рядом со своим заводом и не отделяться от народа».

Пенсионер рассказал, что сам живет всего в 100 метрах от проходной завода и 10 лет пишет жалобы в надзорные органы с требованием привлечь миллиардера за загрязнение окружающей среды. Он считает, что на предприятии необходимо установить фильтры, а также создать новую санитарно-защитную зону с учетом использования заводом канцерогена 1 класса опасности. Также пенсионер требует повысить зарплаты рабочим и ввести сетку «по вредности».

«Скоро мы эти ворота, как Зимний возьмём», — прокомментировала ролик пенсионера депутат Крылова. Большинство ее подписчиков восхитились поступком пенсионера, считая, что он один вышел на борьбу «за правое дело». Однако были и те, кто встал на сторону предпринимателя. «Вы посчитайте, сколько он дал рабочих мест в этом же Сухом Логу. Насколько я знаю он там три завода поднял и дал людям работу. А также Асбест, Каменск, Шадринск и много ещё городов. Дед, может, и молодец, но почему он молчит про свой город, в который Шмотьев вложил немало денег в благоустройство», — пишет Антон Гасанов.

Ранее рабочий компании «Форэс» Рустам Корелин устроил одиночный пикет на Красной площади в Москве с плакатом: «Я работаю шихтовщиком на вредном производстве в г. Сухой Лог. Моя зарплата — всего 25 тысяч рублей. Москвичи, это несправедливо!!!». Вскоре его задержала полиция. На предприятии заявили, что Корелин получает зарплату больше, чем он написал на плакате.