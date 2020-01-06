Родственник семьи заявил, что мать шестилетней девочки регулярно приводила домой зэков Фото: depositphotos.com

Родственник жительницы из поселка Горный Щит (Свердловская область), шестилетняя дочь которой заявила о домогательствах со стороны друга своей матери, рассказал об условиях жизни семьи. По его словам, мать ребенка регулярно приводила домой бывших заключенных.

«Клавдия [мать шестилетней девочки] приводила в квартиру много мужчин, все они — бывшие заключенные. <…> Она сама показывала переписку с ними, когда мы с женой были у нее в гостях. Созванивалась с заключенными, некоторым переводила деньги», — цитирует родственника женщины E1.ru.

Мужчина уточнил, что Клавдия часто оставляла своих детей без присмотра, уходя на работу и свидания, а дети выходили на улицу «практически голые, все в грязной одежде». Кроме того, по его словам, девочки не посещают учебные заведения и спят в комнате, полной клопов.

Мужчина подчеркнул, что старался помочь детям продуктами и вещами, а также обращался в службу опеки, чтобы решением этого вопроса занялись специальные службы. «Они пару раз приезжали, но сделать ничего не решались», — отметил он.

О ситуации рассказала также соседка семьи, жившая в соседней комнате и время от времени сидевшая с детьми женщины. По ее словам, Клавдия «ведет распутный образ жизни», часто связывается с бывшими заключенными. «Думала, что сможет построить с ними отношения. Отправляла им деньги не в маленьких суммах. <…> Если я не могла посидеть с детьми, то они находились в доме одни», — сообщила порталу соседка.

Как писало «URA.RU», соседка семьи из Горного Щита опубликовала видео, где девочка рассказала о домогательствах со стороны отчима. Мать ребенка заявила, что дочь сказала это на камеру под давлением. Позже мать девочки решила подать в суд на соседку за клевету.