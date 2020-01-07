06 января 2020
05 января 2020
04 января 2020

Свердловские VIP проигнорировали рождественскую службу митрополита Кирилла с украинским коллегой. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рождественское богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, митрополит кирилл, епископ гедеон
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и епископ Макаровский Гедеон во время службыФото: Анна Майорова © URA.RU

В ночь с 6 на 7 января главной площадкой празднования Рождества Христова в Екатеринбурге стал Свято-Троицкий кафедральный собор. Божественную литургию проводил в нем митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и епископ Макаровский Гедеон, викарий Киевской епархии. Однако послушать слова настоятеля в Велий праздник не приехали ни свердловские политики, ни бизнесмены, передает корреспондент «URA.RU».

На торжественной ночной службе из предпринимателей был замечен лишь владелец «Сима-Ленда» Андрей Симановский. Он стоял в окружении простых прихожан и внимательного слушал, что говорили священники.

Еще перед службой, общаясь с журналистами, митрополит Кирилл отметил, что встреча Рождества Христова невозможна вне стен храма. «Это дом Божий. Этот храм — как пещера Вифлеемская, к которой мы все стремимся… Мы стараемся, чтобы наша душа была с богом., а не где-то на стороне», подчеркнул митрополит. Владыка поздравил всех верующих с праздником и пожелал им пережить год в мире и благополучии. «Чтобы этот мир и наша душа были открыты для всего самого хорошего, радостного и счастливого. Желаю всем нам с вами, чтобы мы пережили этот год в мире и благополучии и чтобы все-таки больше учились любить друг друга, терпеть друг друга и делать что-то полезное в этой жизни», — сказал архипастырь.

Рождественское богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург
На службу пришли несколько сотен жителей Екатеринбурга и гостей города
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Рождественское богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург
Свято-Троицкий кафедральный собор украсили цветами и еловыми ветками
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Рождественское богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург
Андрей Симановский внимательно слушал священнослужителей
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Рождественское богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург
В храме много свечей
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Рождественское богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург
Праздничная служба продлится до утра
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...