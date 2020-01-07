Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и епископ Макаровский Гедеон во время службы Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ночь с 6 на 7 января главной площадкой празднования Рождества Христова в Екатеринбурге стал Свято-Троицкий кафедральный собор. Божественную литургию проводил в нем митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и епископ Макаровский Гедеон, викарий Киевской епархии. Однако послушать слова настоятеля в Велий праздник не приехали ни свердловские политики, ни бизнесмены, передает корреспондент «URA.RU».

На торжественной ночной службе из предпринимателей был замечен лишь владелец «Сима-Ленда» Андрей Симановский. Он стоял в окружении простых прихожан и внимательного слушал, что говорили священники.

Еще перед службой, общаясь с журналистами, митрополит Кирилл отметил, что встреча Рождества Христова невозможна вне стен храма. «Это дом Божий. Этот храм — как пещера Вифлеемская, к которой мы все стремимся… Мы стараемся, чтобы наша душа была с богом., а не где-то на стороне», подчеркнул митрополит. Владыка поздравил всех верующих с праздником и пожелал им пережить год в мире и благополучии. «Чтобы этот мир и наша душа были открыты для всего самого хорошего, радостного и счастливого. Желаю всем нам с вами, чтобы мы пережили этот год в мире и благополучии и чтобы все-таки больше учились любить друг друга, терпеть друг друга и делать что-то полезное в этой жизни», — сказал архипастырь.

На службу пришли несколько сотен жителей Екатеринбурга и гостей города Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свято-Троицкий кафедральный собор украсили цветами и еловыми ветками Фото: Анна Майорова © URA.RU

Андрей Симановский внимательно слушал священнослужителей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В храме много свечей Фото: Анна Майорова © URA.RU