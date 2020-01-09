Свердловские чиновники начали работать без губернатора

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приступит к работе в 2020 году в понедельник, 13 января. Два дня, 9 и 10 января он проведет в отпуске.
«Возложить исполнение обязанностей губернатора Свердловской области на первого заместителя губернатора Орлова Алексея Валерьевича», — указано в распоряжении главы региона.
В четверг традиционно проходит заседание правительства региона, но 9 января его не будет. Вместо этого Алексей Орлов вручит медали «За спасение жизни» и «За мужество в спасении» детям, которые совершили героические поступки. В церемонии также примут участие сенаторы Совета Федерации Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий.
Напомним, Орлов регулярно заменяет Евгения Куйвашева во время его отпуска, в прошлый раз он выполнял обязанности главы региона с 26 сентября по 9 октября.