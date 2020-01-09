08 января 2020
07 января 2020
06 января 2020

Свердловские чиновники начали работать без губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча экипажа УА с губернатором СО. Екатеринбург, куйвашев евгений, орлов алексей
Алексей Орлов будет возглавлять регион до следующей рабочей неделиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приступит к работе в 2020 году в понедельник, 13 января. Два дня, 9 и 10 января он проведет в отпуске.

«Возложить исполнение обязанностей губернатора Свердловской области на первого заместителя губернатора Орлова Алексея Валерьевича», — указано в распоряжении главы региона.

В четверг традиционно проходит заседание правительства региона, но 9 января его не будет. Вместо этого Алексей Орлов вручит медали «За спасение жизни» и «За мужество в спасении» детям, которые совершили героические поступки. В церемонии также примут участие сенаторы Совета Федерации Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий.

Напомним, Орлов регулярно заменяет Евгения Куйвашева во время его отпуска, в прошлый раз он выполнял обязанности главы региона с 26 сентября по 9 октября.

Расскажите о новости друзьям
Политика
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...