Сильный снегопад спровоцировал пробки в Перми. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию в 6 из 10 баллов. По большей части движение затруднено в центре города: на кольце у Центрального рынка, Комсомольском проспекте (от Краснова до Ленина), улицах Попова, Пушкина (от Сибирской до Комсомольского проспекта), Революции и Спешилова и на Чкаловской дамбе.
Также в городе произошло несколько ДТП: на пересечении улицы Екатерининской и Комсомольского проспекта, пересечении улиц Чкалова и Куйбышева, на шоссе Космонавтов в районе Гознака.
В мэрии Перми предупредили о сильных снегопадах в понедельник, 13 января. При этом температура воздуха в ночь на 14 января опустится до минус 13 градусов, но уже к четвергу, 16 января, ожидается потепление и осадки в виде дождя. По информации пресс-службы администрации города, подрядные организации предупреждены о сложных погодных условиях и готовы к работе.
«Особое внимание уделяется тротуарам, спускам и подъемам, маршрутам движения общественного транспорта, сложным участкам дорог, перекресткам», — информирует мэрия Перми.