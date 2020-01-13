12 января 2020
11 января 2020
10 января 2020
09 января 2020
08 января 2020
07 января 2020

Сильный снегопад спровоцировал пробки и ДТП в Перми. СКРИН

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Пробки. Челябинск, пробки, снегопад, дорога, затрудненное движение, лица ленина
Движение затруднено в центре городаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сильный снегопад спровоцировал пробки в Перми. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию в 6 из 10 баллов. По большей части движение затруднено в центре города: на кольце у Центрального рынка, Комсомольском проспекте (от Краснова до Ленина), улицах Попова, Пушкина (от Сибирской до Комсомольского проспекта), Революции и Спешилова и на Чкаловской дамбе.

Также в городе произошло несколько ДТП: на пересечении улицы Екатерининской и Комсомольского проспекта, пересечении улиц Чкалова и Куйбышева, на шоссе Космонавтов в районе Гознака.

В мэрии Перми предупредили о сильных снегопадах в понедельник, 13 января. При этом температура воздуха в ночь на 14 января опустится до минус 13 градусов, но уже к четвергу, 16 января, ожидается потепление и осадки в виде дождя. По информации пресс-службы администрации города, подрядные организации предупреждены о сложных погодных условиях и готовы к работе.

«Особое внимание уделяется тротуарам, спускам и подъемам, маршрутам движения общественного транспорта, сложным участкам дорог, перекресткам», — информирует мэрия Перми.

Из-за обильного снегопада в Перми образовались пробки
Скрин: Яндекс.Пробки

Расскажите о новости друзьям
Авто Природа Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...