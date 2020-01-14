Фонари в сквере начали бить еще до окончания благоустройства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Публикация уральского портала 66.RU с критикой благоустройства в Екатеринбурге, из-за которой администрация города обратилась в полицию, не содержит каких-либо призывов к вандализму. Об этом «URA.RU» на условиях анонимности сообщил один из ключевых специалистов в области судебно-лингвистической экспертизы Уральского федерального округа.

«Побуждения бить фонари, адресованного горожанам, в тексте нет. Здесь вообще нет ни одного высказывания в форме побуждения и тем более призыва. И по жанровой природе критической статьи о положении дел в парке и благоустройстве города в целом таких побуждений быть не может», — заявил «URA.RU» специалист в области судебно-лингвистической экспертизы.

Собеседник агентства обратил внимание, что предположение автора статьи о том, что акты вандализма могут быть связаны, не может рассматриваться как призыв горожанам бить фонари. «Журналист не раз говорит, что битье фонарей может быть связано с протестами, и такое излишнее акцентирование приводит к некоторой недоговоренности, двусмысленности, неоднозначности текста», — добавил лингвист.

10 января журналисты разместили рядом с разбитыми лампами в сквере Оперного театра таблички «Улица разбитых фонарей им. А.Г. Высокинского» и опубликовали колонку, в которой рассуждали о причинах уничтожения фонарей. Мэрия Екатеринбурга заявила о намерении обратиться в полицию. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подчеркнул, что в курсе ситуации и доверяет позиции юристов.