Глава норвежской налоговой рассказал о дружбе с Мишустиным

Глава норвежской налоговой службы Ханс Кристиан Холте находится в приятельских отношениях с назначенным премьер-министром России Михаилом Мишустиным, и даже гостил у него. Холте признался изданию NRK, что был удивлен, когда узнал, что его российский коллега назначен на пост председателя правительства РФ.
Холте рассказал, что он тесно общается с Мишустиным на протяжении последних семи лет. Он вспомнил, что в последний раз разговаривал с Мишустиным по телефону 14 января. Тогда его коллега опоздал к разговору на 15 минут, объяснив это тем, что был на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет телеканал 360.
Холте охарактеризовал нового премьер-министра России как жизнерадостного, энергичного и вежливого человека. В 2017 году Холте довелось погостить два дня у Мишустина, тогда они побывали на вертолетной экскурсии в центре налогового контроля вблизи столицы. Во время последнего разговора норвежскому налоговику поступило от Мишустина предложение приехать снова.
Холте также поделился своими впечатлениями о том, что Мишустин лоялен к политическому руководству своей страны. «Вообще он человек очень энергичный, хорошо говорит по-английски и благодаря этому внес большой вклад в международные отношения. Кроме того, возглавив в 2010 году российскую налоговую систему, он стал движущей силой масштабной цифровизации», — отметил Ханс Кристиан Холте.
Мишустин на должность премьер-министры был выдвинут Путиным 16 января, на следующий день его кандидатуру утвердили в Госдуме единогласно.
Ранее стало известно о доходах Михаила Мишустина и его жены: по итогам 2018 супружеская пара в совокупности заработала около 57 млн рублей.