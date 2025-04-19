Натощак и со страхом Божьим: протоирей перечислил правила причащения на Пасху

Протоиерей Константин Харитонов изложил основные моменты важности причащения в день Пасхи и основные правила, касающиеся этого таинства. Он отметил, что причащение является центральным таинством православной церкви.
«Христиане стремятся причаститься именно в Пасху, потому что этот день в православии является особенным», — передает слова протоиерея Харитонова «Подмосковье сегодня». Он добавил, что причастие — главное таинство церкви, установленное на Тайной Вечере, и что все верующие стремятся участвовать в нем именно в этот священный день. Для причащения необходимо быть воцерковленным, соблюдать пост и готовиться с помощью духовника.
Причащаться можно с момента крещения, но важно регулярно посещать храм, особенно в субботу вечером перед воскресением, чтобы подготовиться к утренней литургии. Перед причастием желательно исповедаться и подойти к таинству натощак с благоговением и покаянием. Дети до трех лет могут причащаться не натощак, с семи лет рекомендуется совмещать это с исповедью.
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